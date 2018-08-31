В Кемеровской области выпал первый снег

17:24 | 3.09.2018

Первый снег аномально рано выпал в Кемеровской области из-за резких перепадов температуры, сообщила РИА «Новости» в понедельник пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.



По словам Полуэктовой, настолько ранее выпадение снега является аномальным. «Обычно снег наблюдается 14–21 сентября, то есть ближе к концу месяца устанавливается временный снежный покров, и где-то в октябре в некоторых районах устанавливается постоянный», — сказала Полуэктова. «Таких ранних сроков выпадения снега у нас пока не было. Но это мокрый снег, а даже не первый покров, он быстро растаял», — добавила она.