В Рио-де-Жанейро полностью сгорел Национальный музей Бразилии

17:19 | 3.09.2018

В Рио-де-Жанейро полностью сгорел национальный музей, сообщает газета Globo. Пожар начался вечером 2 сентября, после закрытия музея. Человеческих жертв удалось избежать.



В музее хранилось более 20 миллионов экспонатов. Его основал в 1818 году король Португалии Жуан VI. В его экспозиции были представлены одни из крупнейших в Северной и Южной Америке коллекций животных, минералов, окаменелостей, мумий, индейской посуды. По предварительной информации, почти все экспонаты музея были уничтожены пожаром.



«Утрачены 200 лет работы, исследований и знаний», — написал президент Бразилии Мишел Темер в Twitter.