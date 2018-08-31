Петр Порошенко заявил, что Киев не будет вводить военное положение в Донбассе

16:55 | 3.09.2018

Киев не станет вводить военное положение в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. По словам украинского президента, это решение было непростым. Порошенко пояснил, что военное положение не будет введено, так как «ценности демократии не менее важны, чем ценности суверенитета». Он также заявил, что доверяет украинскому народу и верит, что страна сможет «пройти военные испытания без введения ограничений демократии», передает РБК.



Напомним, 31 августа в центре Донецка при взрыве в кафе погиб глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Захарченко.