В Минсельхозе опровергли информацию о резком подорожании хлеба

16:45 | 3.09.2018

Цена на хлеб и хлебобулочные изделия в России в текущем году подрастёт, но всего на 1,4 процента. Как сообщили «Российской газете» в Минсельхозе, предпосылок для резкого подорожания нет.



По данным ведомства, урожай зерновых в России, по последним данным, составит порядка 105 млн тонн. «Этот результат позволит полностью обеспечить страну зерном и хлебом, а также направить значительный объем зерновых на экспорт», — подчеркнули в министерстве.



Ранее СМИ сообщали, что цены на хлеб к октябрю текущего года могут вырасти на 10%.