Глава МИД РФ Лавров прокомментировал массовую высылку российских дипломатов

16:38 | 3.09.2018

Глава МИД России Лавров, выступая перед студентами первого курса МГИМО, прокомментировал высылку российских дипломатов из ряда западных стран в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Лавров напомнил, что изначально европейские страны сдержанно реагировали на инцидент в Солсбери, позже Британии все же удалось уговорить две трети ЕС выслать часть российских дипломатов, передает РИА «Новости».



«Я искренне снимаю шляпу перед британскими дипломатами, которые в период, когда страна уходит полностью из ЕС, умудряются влиять на политику ЕС в отношении России, ну и США тоже», — сказал Лавров.