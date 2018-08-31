Петр Порошенко предложил переименовать одну из улиц Киева в честь Джона Маккейна

16:29 | 3.09.2018

Президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной раде переименовать одну из улиц Киева в честь скончавшегося сенатора США Джона Маккейна, об этом сообщила представитель украинского лидера Ирина Луценко.



«Президент Украины обращается и просит поддержать все фракции парламента в обращении к Киевскому городскому совету о переименовании улицы Ивана Кудри в честь сенатора Джона Маккейна», — сказала Луценко.



Ранее Порошенко принял участие в церемонии прощания с Маккейном, который скончался 26 августа в возрасте 81 года, напоминает РИА «Новости».