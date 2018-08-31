Американские СМИ назвали Су-35 «ночным кошмаром» для ВВС США

16:23 | 3.09.2018

Российские истребители Су-35, поступившие на вооружение армии КНР, могут стать «причиной головной боли» и «худшим ночным кошмаром» для ВВС США в Азиатском регионе. Об этом сообщает журнал The National Interest (NI). Также издание указывает, что новейшая китайская ракета PL-15 класса «воздух — воздух», которая может устанавливаться на Су-35, представляет серьёзную угрозу для США и союзников.



Это сочетание может быть использовано для совершения атак на американские самолеты-заправщики и другие вспомогательные летательные аппараты, имеющие критическое значение для операций ВВС США в данном регионе, передает gazeta.ru.