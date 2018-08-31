Россия и мир
16:08 | 3.09.2018
Названа причина утечки воздуха на «Союзе МС-09», пристыкованном к МКС
Причиной стала ошибка при производстве, а именно просверленное еще на земле отверстие во внутреннем корпусе. По словам собеседника агентства, сотрудник, допустивший ошибку, заделал отверстие специальным клеем, поэтому его не удалось обнаружить во время проверки космического корабля на герметичность перед запуском. Не сказывалась на работе «Союза» эта проблема и в первые два месяца орбитального полета. «Однако в дальнейшем клей подсох и был выдавлен, открыв отверстие», — добавил источник.
Утечку воздуха экипажу МКС удалось ликвидировать с помощью эпоксидной смолы. Заплатку установил командир «Союза» Сергей Прокопьев. Диаметр отверстия, через которое воздух со станции уходил в космическое пространство, составлял около 2 мм.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
20:54 | 3.09.2018
В Екатеринбурге дворовой стрит-рейсер устроил гонку в жилом квартале и протаранил три машины
20:23 | 3.09.2018
Накануне дня тишины екатеринбургское «Яблоко» проведёт последний предвыборный митинг против пенсионной реформы
19:49 | 3.09.2018
В Екатеринбурге несовершеннолетней школьнице отказались продавать книги Маяковского, Бродского и Есенина
18:33 | 3.09.2018
Жителя Перми обвиняют в убийстве шестилетней падчерицы
18:19 | 3.09.2018
Пермяки выступят на международном фестивале детских команд КВН
18:07 | 3.09.2018
В Перми открылись дополнительные окна МФЦ в банке «УралСиб»
18:00 | 3.09.2018
Пермяков приглашают на выставку «Умный ребенок»
17:48 | 3.09.2018
Произошел пожар в детском саду Ирбита. Эвакуировали 73 человека
17:37 | 3.09.2018
До конца недели в Екатеринбурге перекроют еще два участка дорог
17:25 | 3.09.2018
Суд сократил срок бывшему лидеру ОПС «Уралмаш» Александру Куковякину
17:16 | 3.09.2018
Прокуратура выявила грубые нарушения на единственном в Зауралье предприятии по утилизации ртутных ламп
17:14 | 3.09.2018
В воскресенье в Перми откроются сельскохозяйственные ярмарки
16:59 | 3.09.2018
Копейские ученики получат новую школу
16:36 | 3.09.2018
РМК помогла сотням первоклассников собраться в школу
16:00 | 3.09.2018
Вице-губернатор Зауралья по ЖКХ: «Подготовка к отопительному сезону не вызывает опасений»
15:57 | 3.09.2018
Свердловская ГИБДД завоевала несколько наград на Всероссийском конкурсе телерадиопрограмм по безопасности дорожного движения
15:33 | 3.09.2018
В Екатеринбурге полиция ищет пострадавших от телефонных мошенников
14:29 | 3.09.2018
Потолки протекают, по стенам плесень и трещины: следователи выясняют, почему в Ревде разрушается новостройка
14:02 | 3.09.2018
В Госдуме началась работа по усовершенствованию пенсионных законов
13:50 | 3.09.2018
Антикоррупционный отдел УМВД по Екатеринбургу заинтересовался деятельностью двух свердловских чиновников
13:06 | 3.09.2018
Подачу горячей воды в Ленинском районе Перми обещают восстановить во второй половине дня
12:43 | 3.09.2018
На Чусовском мосту введены ограничения движения транспорта
12:42 | 3.09.2018
По факту гибели сотрудника «КурганПромМет» во взорвавшейся цистерне возбуждено уголовное дело
12:36 | 3.09.2018
В Екатеринбурге задержали женщину, угнавшую полицейский автомобиль
11:56 | 3.09.2018
«До меня доходит информация». Кокорин потребовал не увольнять педагогов пенсионного возраста
11:42 | 3.09.2018
Свердловских ветеранов МВД отправили в турне по Каме и Волге
10:57 | 3.09.2018
Следственные органы проводят проверку по факту обнаружения трупа при пожаре в Екатеринбурге
10:17 | 3.09.2018
Екатеринбург отпраздновал День народов Среднего Урала
09:36 | 3.09.2018
ХК «Автомобилист» обыграл рижское «Динамо» в первом матче сезона
09:15 | 3.09.2018
При пожаре на улице Панельной погибла женщина
18:23 | 2.09.2018
За одну ночь в Свердловской области сгорели сразу три автомобиля