Названа причина утечки воздуха на «Союзе МС-09», пристыкованном к МКС

16:08 | 3.09.2018

Источник в ракетно-космической отрасли назвал причину утечки воздуха с космического корабля «Союз МС-09», сообщает РИА «Новости». «Причина появления отверстия во внутреннем корпусе бытового отсека корабля «Союз МС-09» установлена. Она возникла ещё на Земле», — сказал источник.



Причиной стала ошибка при производстве, а именно просверленное еще на земле отверстие во внутреннем корпусе. По словам собеседника агентства, сотрудник, допустивший ошибку, заделал отверстие специальным клеем, поэтому его не удалось обнаружить во время проверки космического корабля на герметичность перед запуском. Не сказывалась на работе «Союза» эта проблема и в первые два месяца орбитального полета. «Однако в дальнейшем клей подсох и был выдавлен, открыв отверстие», — добавил источник.



Утечку воздуха экипажу МКС удалось ликвидировать с помощью эпоксидной смолы. Заплатку установил командир «Союза» Сергей Прокопьев. Диаметр отверстия, через которое воздух со станции уходил в космическое пространство, составлял около 2 мм.