Британский министр обороны рассказал об угрозе террористов ИГ из Афганистана

11:15 | 3.09.2018

Британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что Великобритании угрожают террористы группировки «Исламское государство» из Афганистана. Об этом сообщает Sky News. «Мы раз за разом видим террористические группировки, действующие в Афганистане, и доказательства их линий связей не только с Великобританией, но со всей континентальной Европой», — сказал он в интервью телеканалу.



По словам Уильямсона, террористическая группировка в Афганистане оказалось более развитой, чем считалось. Телеканал отмечает, что ранее тысячи иностранных боевиков прибыли в Афганистан из Ирака и Сирии.