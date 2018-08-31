Президент Франции Макрон назвал разрушение Европейского союза мечтой Путина

11:09 | 3.09.2018

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал разрушение Европейского союза мечтой Путина. Об этом он заявил в интервью шведскому телеканалу SVT. «Я уважаю Владимира Путина, и я являюсь одним из тех, кто считает, что мы должны вместе с Россией выстроить новую архитектуру безопасности — мы нуждаемся в подобной дискуссии вместе с Россией. Но мечта Владимира Путина — демонтаж Евросоюза», — сказал президент Франции. Макрон также отметил, что Россию «нельзя назвать примером страны, которая соблюдает права человека».