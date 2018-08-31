По данным СМИ, в России появятся динамические знаки ограничения скорости

10:55 | 3.09.2018

На российских дорогах планируют установить знаки ограничения скорости, которые меняются в зависимости от видимости и погоды, сообщает газета «Известия». Соответствующий государственный стандарт разрабатывают в подведомственном Минтрансе институте. По информации издания, новые дорожные знаки планируется размещать на автомагистралях и скоростных дорогах. Эти знаки будут до 10 раз дороже обычных, однако, по мысли разработчиков, помогут снизить смертность на дорогах, отмечает РБК.