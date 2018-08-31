Глава МИД Франции заявил о победе Асада в сирийской гражданской войне

10:54 | 3.09.2018

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире France-Inter признал, что президент Сирии Башар Асад одержал победу в затянувшейся гражданской войне. Вместе с тем он отметил, что Дамаску еще предстоит добиться установления мира. «Асад выиграл войну, но он не добился мира», — заявил Ле Дриан, передает РБК.



Ле Дриан подчеркнул, что для решения данной проблемы властям САР необходимо найти «политическое решение при участии международных посредников».



Глава МИД Франции также подчеркнул, что западная коалиция готова нанести удары по арабской республике в случае использования правительственными войсками химического оружия против мирного населения в Идлибе, передает РИА «Новости».