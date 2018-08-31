В США сочли визит Порошенко на похороны Маккейна посланием Путину

10:36 | 3.09.2018

Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр заявила, что американский сенатор Джон Маккейн, который сам занимался планированием своих похорон, оставил на церемонии прощания «послание» Владимиру Путину, передает РИА «Новости». Она убеждена, что не случайно Маккейн пригласил на церемонию украинского президента Петра Порошенко и поставил его рядом с главой НАТО Йенсом Столтенбергом. По мнению Пауэр, это означает, что Америка стоит рядом со своими друзьями и союзниками.



Джон Маккейн умер 26 августа на 82-м году жизни после долгой борьбы с раком мозга. За несколько дней до кончины он отказался продолжать лечение. Маккейн был последовательным критиком российской внешней политики и Путина, напоминает РБК.