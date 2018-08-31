В Москве задержан подозреваемый по делу об убийстве полицейского в метро

10:24 | 3.09.2018

В Москве задержали подозреваемого по делу об убийстве полицейского на станции метро «Курская». Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.



Неизвестный застрелил постового полицейского на станции метро «Курская» кольцевой линии в Москве в ночь с 2 на 3 сентября. Из сообщения полиции следовало, что это мужчина кавказской или азиатской внешности, на вид около 40–45 лет, ростом 160–165 см и плотного телосложения.