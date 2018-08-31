Россия и мир
10:16 | 3.09.2018
В Сети опубликована запись разговора российских пранкеров с министром обороны Украины
Пранкеры нарезали фразы из других разговоров главы государства касательно состояния дел ВСУ и планов Украины в Донбассе и ставили их по кругу. Полторак, узнав голос главы государства, ничего не заподозрил.
В опубликованной записи пранкеры от имени президента Украины приказывают украинского министра обороны вывести войска из зоны конфликта. Также ему предлагается написать заявление об увольнении. При этом в записи обильно используется нецензурная лексика.
При этом, как отмечает НТВ, сегодня утром на сайте Минобороны Украины сообщили, что пресекли попытку российских пранкеров спровоцировать министра обороны Степана Полторака, пытаясь «переложить ответственность за последние события в Донецке на украинских военных». В ведомстве подчеркнули, что звонивших сразу же разоблачили и «отправили в соответствующем направлении» на «понятном для них языке».
© «Вечерние Ведомости»
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