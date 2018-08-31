В Сети опубликована запись разговора российских пранкеров с министром обороны Украины

10:16 | 3.09.2018

В Сети появилась аудиозапись разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) с министром обороны Украины Степаном Полтораком от имени президента Петра Порошенко. Она опубликована на их канале в YouTube, передает lenta.ru.



Пранкеры нарезали фразы из других разговоров главы государства касательно состояния дел ВСУ и планов Украины в Донбассе и ставили их по кругу. Полторак, узнав голос главы государства, ничего не заподозрил.



В опубликованной записи пранкеры от имени президента Украины приказывают украинского министра обороны вывести войска из зоны конфликта. Также ему предлагается написать заявление об увольнении. При этом в записи обильно используется нецензурная лексика.



При этом, как отмечает НТВ, сегодня утром на сайте Минобороны Украины сообщили, что пресекли попытку российских пранкеров спровоцировать министра обороны Степана Полторака, пытаясь «переложить ответственность за последние события в Донецке на украинских военных». В ведомстве подчеркнули, что звонивших сразу же разоблачили и «отправили в соответствующем направлении» на «понятном для них языке».