Проститься с Кобзоном пришли около шести тысяч человек

10:04 | 3.09.2018

Около 6 тысяч человек пришли в воскресенье, 2 сентября, к Концертному залу имени Чайковского в Москве, где прошла панихида по народному артисту СССР Иосифу Кобзону. Траурное мероприятие в том числе посетили президент России Путин, премьер-министр РФ Медведев, председатель Госдумы Володин и другие политики, передает РБК.



После Кобзона похоронили в иудейской части Востряковского кладбища в Москве, рядом с могилой его матери.



Напомним, певец скончался в возрасте 80 лет. Причиной стало онкологическое заболевание.