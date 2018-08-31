В Иркутской области найден разрушенным пропавший вертолет Ми-8

09:57 | 3.09.2018

Спасатели обнаружили частный вертолёт Ми-8, пропавший 2 сентября, на территории Казачинско-Ленского района. По визуальным данным с воздуха, вертолёт разрушен, людей рядом нет, сообщает пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС.



«Спасатели МЧС направляются к месту падения, которое находится по ходу предполагаемого ранее маршрута следования пропавшего вертолета», — уточнил РИА Новости представитель Сибирского авиационного поисково-спасательного центра.



Напомним, вертолет Ми-8 с тремя членами экипажа на борту не вышел на связь в воскресенье в 14:00. Воздушное судно выполняло рейс Усть-Кут — Кунерма для проведения аэрофотосъемки.