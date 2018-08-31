СМИ назвали российские военные учения «Восток-2018» сигналом для всего мира

09:50 | 3.09.2018

Российские военные учения «Восток-2018» являются «мощным сигналом» для всего мира. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt. Газета сравнила маневры с крупнейшими операциями Второй мировой войны. По мнению экспертов газеты, такие масштабные военные учения — сигнал всему миру и воплощение страхов Вашингтона о сотрудничестве Москвы и Пекина.



Как напоминает РИА «Новости», стратегические учения «Восток-2018» пройдут в августе-сентябре в Сибири и на Дальнем Востоке. Они станут крупнейшими с 1981 года, в них также примут участие военнослужащие вооруженных сил Китая и Монголии. Всего планируется задействовать около 300 тыс. офицеров и солдат, 36 тыс. единиц наземной техники и более 1 тыс. летательных аппаратов, включая дроны.