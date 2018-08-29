По данным СМИ, Вахтанг Кикабидзе попал в одну из клиник в Тбилиси

16:13 | 31.08.2018

80-летний Вахтанг Кикабидзе попал в одну из клиник в Тбилиси, передает радиостанция «Говорит Москва». Отмечается, что журналисты хотели узнать, планирует ли Кикабидзе посетить похороны Иосифа Кобзона. «Никто не приглашал на похороны. Я сейчас лежу в больнице», – ответил он. Причины госпитализации Кикабидзе раскрывать не стал.



Напомним, Кобзон скончался накануне в столичном госпитале им. Бурденко на 81-м году жизни после продолжительной болезни.