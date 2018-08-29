Пожар на оборонном заводе в Нижегородской области ликвидировали

16:09 | 31.08.2018

Фото: НТВ

Представитель центра МЧС России по Нижегородской области сообщил о ликвидации пожара на оборонном заводе в Дзержинске, передает РИА «Новости».



Ранее сообщалось, что на крупном оборонном предприятии в Нижегородской области прогремел взрыв. В результате взрыва возник пожар на площади около сотни квадратных метров, ему присвоили третий — повышенный — уровень сложности. По разным данным, погибли от двух до трех человек, еще несколько числятся пропавшими.