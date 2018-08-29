Прощание с Кобзоном состоится в воскресенье в концертном зале имени Чайковского

14:23 | 31.08.2018

Церемония прощания с Иосифом Кобзоном начнётся в концертном зале имени Чайковского в воскресенье в 10 часов утра. Она продлится до часу, сообщает агентство «Интерфакс». Похороны пройдут на Востряковском кладбище. Кобзон будет похоронен рядом со своей матерью.



Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался в четверг, 30 августа, на 81-м году жизни от онкологического заболевания.