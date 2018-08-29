Coca-Cola купит сеть кофеен Costa Coffee за 3,9 млрд фунтов

14:18 | 31.08.2018

Coca-Cola объявила о покупке крупнейшей британской сети кофеен Costa Coffee, которая принадлежит группе компаний Whitbread Plc. За 3,9 млрд фунтов Coca-Cola получит около 4 тыс. кофеен Costa Coffee и предприятия по обжарке и дистрибуции кофейных зерен. Это крупнейшая сеть кофеен в Великобритании, передает РБК. В компании Coca-Cola подчеркнули, что сделка обеспечит «сильную кофейную платформу» компании свыше чем в 30 странах Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии.