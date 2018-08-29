В СКР заявили, что версия Польши о крушении самолета Качиньского из-за взрыва не подтвердилась

14:07 | 31.08.2018

Следственный комитет России не подтверждает версию о взрыве на борту самолёта президента Польши, который разбился в 2010 году. Об этом заявила представитель СК Светлана Петренко.



По словам Петренко, трагедия произошла из-за ряда факторов, в числе которых ошибочные действия экипажа и непринятие командиром своевременных действий, а также отсутствие требуемых действий и должной реакции при многократном срабатывании системы раннего предупреждения приближения земли. В ведомстве подчеркнули, что все версии польской стороны были проверены, но не подтвердились.



Как напоминает РБК, самолет президента Польши Леха Качиньского разбился в Смоленской области 10 апреля 2010 года, жертвами катастрофы стали 96 человек, в том числе высокопоставленные чиновники и военные.