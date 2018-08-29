МГУ возглавил рейтинг ведущих университетов стран Евразийского региона

14:00 | 31.08.2018

Британское издание Times Higher Education, ежегодно выпускающее самые престижные вузовские рейтинги, впервые опубликовало список ведущих университетов стран Евразийского региона. Всего в рейтинге участвовали 74 вуза из 16 стран, представляющих как Центральную и Восточную Европу, так и Центральную и Западную Азию. Среди них - Казахстан, Азербайджан, Иран, Турция и другие.



Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова возглавил рейтинг. Второе и третье место рейтинга также занимают российские образовательные учреждения — Московский физико-технический институт (МФТИ) и Томский политехнический университет (ТПУ), передает РБК. Всего в списке 27 вузов из России.