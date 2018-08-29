Гражданский самолет упал на территорию базы ВВС США в штате Флорида

13:53 | 31.08.2018

Двухмоторный гражданский самолет Beechcraft BE-60 упал на территорию базы ВВС США в американском штате Флорида, сообщает Associated Press. Погибли четыре человека. На земле в результате крушения самолета никто не пострадал, так как воздушное судно упало в лесном массиве на большом расстоянии от военных объектов.