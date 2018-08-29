Германия выдала России жителя КБР, воевавшего за сирийских боевиков

13:48 | 31.08.2018

Германия выдала России жителя Кабардино-Балкарской Республики 1987 года рождения, который в 2013 году через третьи страны выехал в Сирию для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций, а позднее пытался получить статус беженца в Германии, используя поддельные документы, передает russian.rt.com. «Проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по документированию его причастности к совершённым преступлениям», — отметили в ФСБ.