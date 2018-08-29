На оборонном предприятии в Дзержинске Нижегородской области прогремел взрыв

13:48 | 31.08.2018

Фото: НТА-Приволжье

На одном из крупных оборонных предприятий Нижегородской области прогремел взрыв, есть пострадавшие, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в экстренных службах области.



«Инцидент произошёл в цехе по производству аммонала на заводе Я.М. Свердлова в городе Дзержинске», – говорит источник агентства.



В результате взрыва в цехе возник пожар, в настоящее время его пытаются локализовать и потушить. Обстоятельства ЧП выясняются.



Дзержинский завод имени Я.М. Свердлова – одно из крупнейших предприятий по выпуску боеприпасов в России. Продукцию предприятия составляет широкий спектр промышленных взрывчатых материалов в том числе: шашки-детонаторы, кумулятивные заряды для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационные заряды для нефтегазовой отрасли и многое другое.