Россия и мир
13:43 | 31.08.2018
Трамп не исключил, что может рассмотреть вопрос о выходе США из ВТО
Трамп, еще будучи кандидатом в президенты США, грозил выходом Штатов из Всемирной торговой организации. За несколько месяцев до выборов он говорил, что США выйдут из нее, если его планы по защите тарифами производства внутри страны встретят сопротивление, напоминает РБК.
© «Вечерние Ведомости»
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