Трамп не исключил, что может рассмотреть вопрос о выходе США из ВТО

13:43 | 31.08.2018

Президент США Дональд Трамп не исключил, что может рассмотреть вопрос о выходе Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО). «Если они не будут развиваться, то я выйду из ВТО», — сказал Трамп. Помимо этого, президент добавил, что в ВТО с США плохо обращаются в течении многих лет.



Трамп, еще будучи кандидатом в президенты США, грозил выходом Штатов из Всемирной торговой организации. За несколько месяцев до выборов он говорил, что США выйдут из нее, если его планы по защите тарифами производства внутри страны встретят сопротивление, напоминает РБК.