11:10 | 31.08.2018

На похороны сенатора Джона Маккейна придет его 106-летняя мать Роберта, сообщила журналист NBC Андреа Митчелл в Twitter. Отмечается, что она чувствует себя хорошо, хотя и отсутствовала на поминальной службе 29 августа. Церемония прощания с Маккейном состоится 1 сентября в Вашингтоне, а 2 сентября пройдёт церемония захоронения.



Сенатор от штата Аризона Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года от рака мозга, диагностированного около года назад, напоминает РИА «Новости».