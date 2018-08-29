С 1 по 8 сентября Россия проведёт масштабные учения в Средиземном море

11:04 | 31.08.2018

С 1 по 8 сентября в Средиземном море впервые в современной истории России будет проведено учение группировки сил Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС), об этом заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев. В учениях задействуют 26 кораблей и 34 летательных аппарата, сообщил Королев. Флагманом группировки является ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов». В рамках учения будут осуществлены полеты стратегических ракетоносцев Ту-160, противолодочных самолетов Ту-142 и Ил-38, а также истребителей Су-33 и самолетов Су-30СМ морской авиации.



По словам главкома ВМФ, корабли и самолеты проведут артиллерийские стрельбы, будут отработаны задачи противолодочной борьбы и противовоздушной обороны, противодействия пиратству и спасения терпящего бедствие судна, передает iz.ru.