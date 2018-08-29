В США опубликовали расшифровку разговора Ельцина и Клинтона о Путине

10:56 | 31.08.2018

Первый президент России Борис Ельцин лично сообщил американскому коллеге, что выбрал своим преемником Владимира Путина, и выразил уверенность, что тот получит поддержку россиян, свидетельствуют расшифровки телефонных переговоров глав России и США, опубликованные в четверг на сайте библиотеки Билла Клинтона.



«Мне понадобилось много времени, чтобы обдумать, кто может стать следующим российским президентом в 2000 году. К сожалению, тогда я не мог найти ни одного кандидата из действующих людей. В конце концов я наткнулся на него — это Путин», — цитирует Ельцина РИА «Новости».



В ходе еще одного разговора, 19 ноября того же года — за полтора месяца до того, как Ельцин объявил о своем уходе с поста главы государства, — он высказал уверенность, что именно Путин станет президентом. «Конечно, Путин. Он будет преемником Ельцина. Он демократ и знает Запад», — сказал он в ответ на прямой вопрос Клинтона о том, кто выиграет выборы.