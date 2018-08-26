На пристыкованном к МКС корабле «Союз» произошла утечка воздуха

16:55 | 30.08.2018

На пристыкованном к МКС российском пилотируемом корабле «Союз» произошла утечка воздуха. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Рогозин.



По его словам, внештатная ситуация произошла ночью 30 августа, передает РИА "Новости". «У нас сегодня ночью была нештатная ситуация на МКС, утечка воздуха, падение давления. Были приняты меры, чтобы определить, откуда идет утечка», —сообщил Рогозин. По его словам, все космонавты собрались в российском сегменте. «Дальше поочередно происходило перекрытие отсеков, чтобы понять, где реально что произошло. Оказывается, все это на российском сегменте, а не на американском, и не на сегменте, а на корабле «Союз МС», — пояснил Рогозин.



Как сообщил «Интерфакс» источник, всего (в бытовом отсеке «Союз МС-09») было обнаружено два отверстия. «Они заклеены при помощи каптоновой ленты. Этого достаточно для безопасного завершения миссии пристыкованного к МКС корабля. Угрозы утечка не представляет», — отметил собеседник.