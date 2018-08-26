16:27 | 30.08.2018

Режиссёр Владимир Меньшов опроверг сообщения о своей госпитализации. Сообщалось, что у него проблемы с сердцем и он доставлен в одну из московских клиник, передает life.ru. «Это все вранье, со мной все в порядке», — сказал Меньшов агентству РБК.



Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что 27 августа российский актёр и режиссер Владимир Меньшов был госпитализирован в Москве из-за проблем с сердцем.