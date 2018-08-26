Минобороны РФ проведет масштабные учения авиации и флота в Средиземном море

16:20 | 30.08.2018

В Средиземном море пройдут масштабные учения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России. Об этом сообщили в Минобороны страны, передает РИА Новости. В маневрах, которые пройдут 1–8 сентября, запланировано участие 25 кораблей и судов, а также 30 военных самолетов. Отмечается, что в учении примут участие корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, самолеты дальней, военно-транспортной и морской авиации.