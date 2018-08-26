Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Россия и мир


16:20 | 30.08.2018

Минобороны РФ проведет масштабные учения авиации и флота в Средиземном море

В Средиземном море пройдут масштабные учения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России. Об этом сообщили в Минобороны страны, передает РИА Новости. В маневрах, которые пройдут 1–8 сентября, запланировано участие 25 кораблей и судов, а также 30 военных самолетов. Отмечается, что в учении примут участие корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, самолеты дальней, военно-транспортной и морской авиации.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:03 | 30.08.2018
Около 700 миллионов рублей принесла в бюджет Свердловской области система фото-видео фиксации нарушений ПДД

18:12 | 30.08.2018
В Кургане строительство дороги по Бурова-Петрова отстает от графика. Сити-менеджер заставляет подрядчика работать по выходным

17:56 | 30.08.2018
Пермяки оценили удобство пересадочной системы в электротранспорте

17:31 | 30.08.2018
Евгений Куйвашев поклонился мощам святителя Спиридона Тримифунтского в Храме-на-Крови

17:28 | 30.08.2018
Завтра в Перми открывается продажа билетов на «Флаэртиану»

17:25 | 30.08.2018
С 1 сентября в Перми возобновится движение трамваев по Уральской

17:07 | 30.08.2018
Пожарные потушили здание детско-юношеской спортивной школы на улице Бажова

16:53 | 30.08.2018
В День народов Среднего Урала будет организовано более 30 национальных подворий

16:35 | 30.08.2018
Принять дорожный объект в Пермском районе помешали обочины

16:26 | 30.08.2018
Завод Шпагина готовится принять молодежь Пермского края

16:22 | 30.08.2018
В Перми обновят таблички с расписанием автобусов

16:15 | 30.08.2018
В Прикамье для жителей предпенсионного возраста сохранятся все социальные льготы

16:12 | 30.08.2018
В Свердловской области назначено три новых прокурора

16:03 | 30.08.2018
По факту избиения подростка полицейским в Юргамыше возбуждено уголовное дело

15:50 | 30.08.2018
Более 1,2 тысячи екатеринбуржцев досрочно проголосовали на выборах в гордуму

15:28 | 30.08.2018
На Пермском международном марафоне будут работать пейсмейкеры

15:27 | 30.08.2018
В Екатеринбурге за мошенничество с продажей автомобилей осужден петербуржец

14:57 | 30.08.2018
Завод «Карабашмедь» стал более экологичным

14:54 | 30.08.2018
В свердловском селе вандалы устроили погром на кладбище

14:30 | 30.08.2018
Уральские ученые нашли в пустыне Гоби четыре метеорита

14:18 | 30.08.2018
В Курганскую область поступила первая партия вакцины против гриппа

14:00 | 30.08.2018
В Новоуральске пройдет межрегиональный слет волонтеров

13:49 | 30.08.2018
В Губахе появится аллея Химиков и экстрим-парк

13:46 | 30.08.2018
В преддверии выборов сотрудники МЧС проверят избирательные участки Свердловской области

13:42 | 30.08.2018
В Прикамье обсудили практику решения вопросов жителей, поступивших через приемную президента

13:29 | 30.08.2018
В этом году в Свердловской области за парты сядут 488 тысяч детей

13:08 | 30.08.2018
В воскресенье в центре Перми будет ограничено движение

12:57 | 30.08.2018
Открыто движение по Макаровскому мосту

12:42 | 30.08.2018
В Перми прошло заседание совета Лиги ТОС

12:39 | 30.08.2018
В Нижнем Тагиле за смерть ребенка в бассейне осужден тренер

12:34 | 30.08.2018
Безопасность школьников в День знаний в Прикамье обеспечат более 2000 сотрудников правоохранительных органов

12:21 | 30.08.2018
В Екатеринбурге директор УК получила полтора года ограничения свободы за гибель при уборке снега 10-летней девочки

11:56 | 30.08.2018
Следователи проводят проверку по факту обнаружения мумифицированного тела мужчины в Екатеринбурге

11:32 | 30.08.2018
От укусов клещей пострадали более 30 тысяч свердловчан

11:16 | 30.08.2018
В Екатеринбурге мужчину сбил троллейбус. Пострадавший в коме

11:03 | 30.08.2018
Предложения президента по пенсионной реформе отражают ожидания южноуральцев

10:43 | 30.08.2018
В Шадринске стрелявшую в одноклассников из пневмата девочку отправят в закрытую школу. Решение суда вступило в силу

10:43 | 30.08.2018
В Свердловской области создана рабочая группа по изменению пенсионной системы

10:28 | 30.08.2018
Юные шахматисты из Екатеринбурга завоевали золотую и серебряную награды на первенстве Европы

10:22 | 30.08.2018
Скандальный МУП «Золушка» продолжит кормить школьников в Екатеринбурге

09:57 | 30.08.2018
Свердловчанина арестовали на 10 суток за невыплату алиментов

09:30 | 30.08.2018
ЦИК передаст в правоохранительные органы информацию о нападениях на кандидатов в гордуму Екатеринбурга

09:16 | 30.08.2018
В Екатеринбург привезли мощи святителя Спиридона Тримифунтского

29.08.2018

22:42 | 29.08.2018
В Екатеринбурге ночью украли автомобиль помощника представителя Башкирии

22:12 | 29.08.2018
Евгений Куйвашев предложил, как изменить Екатеринбург к лучшему

21:15 | 29.08.2018
Свердловский музыкант выпустил альбом-аллюзию на творчество группы «Гражданская оборона»

20:08 | 29.08.2018
В чкаловском избиркоме Екатеринбурга силовики устроили обыск: изъяли жёсткий диск и документы

18:04 | 29.08.2018
Пермяки завоевали второе место на соревнованиях по пляжным видам спорта

17:58 | 29.08.2018
Охват цифровым телевещанием в Прикамье увеличится до 99 %

17:57 | 29.08.2018
Свердловские ветераны МВД выпустили собственный музыкальный диск


Мы в соцсетях





Архив
«    Август      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 