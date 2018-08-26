Дональд Трамп заявил, что Китай давит на КНДР из-за торговых разногласий с США

16:17 | 30.08.2018

Президент США Дональд Трамп заявил, что Северная Корея находится под «огромным давлением» со стороны Китая, так как у Соединенных Штатов и КНР в данный момент есть торговые разногласия. Об этом он написал в своем твиттере.



Одновременно с этим, Трамп обвинил Китай в предоставлении КНДР «значительной помощи, включая деньги, топливо, удобрения и разные продукты». «Это не помогает делу!» – написал Трамп в своем Twitter.



«Что касается торговых споров и других разногласий США и Китая, они будут разрешены в своё время президентом Трампом и замечательным китайским лидером Си Цзиньпином», — заключил американский лидер, передает russian.rt.com.