Воевавший на стороне террористов в Сирии россиянин экстрадирован из Греции

16:02 | 30.08.2018

Греция экстрадировала в Россию уроженца Республики Татарстан, находившегося в международном розыске по подозрению в участии в боевых действиях на стороне террористов в Сирии. Об этом «РИА Новости» сообщили в Центре общественных связей ФСБ.



Россиянин, по данным ФСБ, «в составе международных террористических организаций принимал участие в боевых действиях против правительственных сил». Но затем он испугался за свою жизнь и уехал из зоны военных действий. Сначала скрывался в странах Ближнего Востока и Северной Африки, потом попытался устроиться в ЕС.



Экстрадиция человека, фамилия которого не разглашается, была осуществлена 29 августа.