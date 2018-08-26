Украинские власти посоветовали гражданам страны вывезти родственников из России

15:54 | 30.08.2018

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян выступил с обращением, в котором призвал жителей страны, у которых есть родственники в России, перевезти их на Украину, передает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.



Ранее в августе Омелян сказал, что украинцев необходимо вернуть из «отсталой, феодальной России». Также он предлагал создать между двумя странами «санитарную границу», сообщает РБК.



Также Омелян сообщил, что Мининфраструктуры разработало проект, в котором предлагается прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией. По его словам, после вступления документа в силу в Москву из Украины «будут только медведи ходить».