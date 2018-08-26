«Аэрофлот» собирается ввести несколько дополнительных платных сервисов

15:39 | 30.08.2018

Группа «Аэрофлот» в этом и следующем годах планирует ввести ряд платных сервисов для пассажиров с целью борьбы с растущими расходами компании. Так, плата может появиться за выбор места в салоне самолета, передает РИА «Новости». Кроме того, авиакомпания намерена предоставить пассажирам возможность в режиме онлайн доплачивать за перевозку багажа и платить за выбор питания в Sky-cafe.



Как пишет РБК, с начала года «Аэрофлот» получил чистый убыток в размере 5 млрд рублей. Прибыль за шесть месяцев составила 2 млрд 900 млн рублей. В то же время выручка компании выросла на 13 процентов.