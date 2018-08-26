На 81-ом году жизни скончался Иосиф Кобзон

15:28 | 30.08.2018

На 81-ом году жизни скончался эстрадный певец Иосиф Кобзон. Об этом родственники артиста сообщили радиостанции «Говорит Москва». В конце июля Кобзон был госпитализирован. Сообщалось, что он находится в стабильно тяжелом состоянии.



27 июля сообщалось, что певца подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Перед этим артиста перевели в реанимацию в отделении нейрохирургии в одной из московских больниц. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.



Напомним, у Кобзона диагностировали рак в 2005 году.