В Москве и Подмосковье из-за ветра и грозы объявлен «желтый» уровень опасности

15:23 | 30.08.2018

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье в пятницу, 31 августа, из-за грозы, ветра и риска возникновения пожаров. Об этом сообщает Гидрометцентр России. «Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении ведомства.



По данным синоптиков, в российской столице будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. При грозе ожидаются порывы ветра до 12-17 метров в секунду.