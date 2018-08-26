Елена Степаненко планирует отсудить у Евгения Петросяна старинные оккультные книги

15:17 | 30.08.2018

Адвокат российского юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин сообщил, что супруга и коллега артиста Елена Степаненко в рамках процесса по расторжению брака хочет получить книги по оккультизму, передает РИА «Новости».



По его словам, актриса требует передать ей следующие книги: «Евангелие в разъяснении спиритизма», «Оккультизм и сексуальность», «Гипнотизм. Его теоретические основы и практическое применение», «История суеверий и волшебства» и «Заговоры. Опыт исследования происхождения и развития заговорных формул». Все они выпущены в начале прошлого века, сообщает russian.rt.com.



О начале бракоразводного процесса Степаненко и Петросяна стало известно в августе. Актриса подала иск о разделе совместно нажитого имущества 4 июля. Ее супруг подал встречный иск, напоминает РБК.