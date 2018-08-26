Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов

12:06 | 30.08.2018

Стали известны все 32 команды, которые примут участие в групповом этапе футбольной Лиги чемпионов в сезоне-2018/19. Жеребьевка состоится сегодня в Монако. Своих соперников узнают «Локомотив» и ЦСКА. Церемония начнется в 19.00 по московскому времени.



32 команды разбиты на четыре корзины, которые сформированы следующим образом:



Первая корзина: «Реал Мадрид» (Испания), «Барселона» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «Атлетико» (Испания), «Бавария» (Германия), «Ювентус» (Италия), «Локомотив» (Россия).



Вторая корзина: «Боруссия Дортмунд» (Германия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Бенфика» (Португалия), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Порту» (Португалия), «Шахтер» (Украина), «Наполи» (Италия), «Рома» (Италия).



Третья корзина: «Ливерпуль» (Англия), «Лион» (Франция), «Валенсия» (Испания), ЦСКА (Россия), «Шальке-04» (Германия), «Монако» (Монако), «Аякс» (Нидерланды), «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды).



Четвертая корзина: «Црвена Звезда» (Сербия), «Брюгге» (Бельгия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Хоффенхайм» (Германия), «Виктория Пльзень» (Чехия), «Галатасарай» (Турция), «Интернационале» (Италия), АЕК (Греция).