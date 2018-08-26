Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных россиян

12:01 | 30.08.2018

Журнал Forbes обнародовал рейтинг 100 влиятельных людей России. Составители оценили чиновников, силовиков, политиков и бизнесменов по нескольким параметрам, в том числе, близость к Путину и возможность влиять на жизнь людей.



Рейтинг предсказуемо возглавил Путин. В первую пятерку также вошли председатели правления Сбербанка Греф и «Газпрома» Миллер, главный исполнительный директор «Роснефти» Сечин и премьер-министр Медведев.



В Топ-10 вошли гендиректор «Сургутнефтегаза» Богданов, глава Центробанка Набиуллина, директор ФСБ Бортников, генеральный директор РЖД Белозеров и президент «ЛУКойла» Алекперов.



Как отмечает РБК, мэр Москвы Собянин занял 13-е место в рейтинге, при этом он оказался выше министра финансов Силуанова (16-е место) и главы МИДа Лаврова (21-е место). Замыкает рейтинг лидер ЛДПР Жириновский, чуть влиятельнее него оказался председатель Конституционного суда Зорькин (99-е место).