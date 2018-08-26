11:54 | 30.08.2018

В Лос-Анджелесе появится бульвар Барака Обамы. В честь Обамы будет переименована Дорога Родео протяжённостью около пяти километров, которая находится в юго-западной части города. Отныне она будет называться бульваром Обамы. Инициаторы переименования объясняют свою идею тем, что неподалеку от этой улицы Обама провел свой предвыборный митинг во время первой кампании 2008-го года.