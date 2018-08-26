Посол России в Вашингтоне предостерег США от «незаконной агрессии» в Сирии

11:50 | 30.08.2018

Посол России в Вашингтоне предостерег власти США от очередного обострения на территории Сирии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства России в Соединенных Штатах по итогам встречи Антонова с представителями Госдепа. «Мы предостерегли США от очередной безосновательной и незаконной агрессии против Сирии», - говорится в документе. При этом Антонов подчеркнул, что очередное обострение в регионе не отвечает чьим-либо национальным интересам. Встреча состоялась ранее на этой неделе.