Россия и мир
11:32 | 30.08.2018
РФ стала крупнейшим инвестором Украины в первой половине 2018 года
Всего за этот период на Украину поступило 1,26 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций, из которых 436 миллионов — из РФ. Кроме того, финансы поступали из Кипра (219 миллионов долларов), Нидерландов (207,7 миллиона долларов), Австрии (58,7 миллиона долларов), Польши (54,1 миллиона долларов), Франции (46,9 миллиона долларов) и Великобритании (43,4 миллиона долларов), сообщает life.ru.
В отчете говорится, что почти 60% этих средств ($750 млн) было направлено в финансовую и страховую сферы. Еще 9,6% власти Украины вложили в оптовую и розничную торговлю, в промышленность — 8,2%, в сферу информации и телекоммуникации — 7,9%.
© «Вечерние Ведомости»
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