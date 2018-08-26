РФ стала крупнейшим инвестором Украины в первой половине 2018 года

11:32 | 30.08.2018

За первое полугодие текущего года Россия инвестировала в Украину больше, чем другие государства. Доля инвестиций России в украинскую экономику составила 34,6%. Об этом говорится в отчете Государственной службы статистики Украины, передает РБК.



Всего за этот период на Украину поступило 1,26 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций, из которых 436 миллионов — из РФ. Кроме того, финансы поступали из Кипра (219 миллионов долларов), Нидерландов (207,7 миллиона долларов), Австрии (58,7 миллиона долларов), Польши (54,1 миллиона долларов), Франции (46,9 миллиона долларов) и Великобритании (43,4 миллиона долларов), сообщает life.ru.



В отчете говорится, что почти 60% этих средств ($750 млн) было направлено в финансовую и страховую сферы. Еще 9,6% власти Украины вложили в оптовую и розничную торговлю, в промышленность — 8,2%, в сферу информации и телекоммуникации — 7,9%.