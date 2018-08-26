В Пентагоне заявили, что США не смогут спастись от российского и китайского оружия

11:22 | 30.08.2018

Соединенные Штаты не смогут спастись от российского и китайского оружия в случае войны. С таким заявлением выступил глава Северного командования Вооруженных сил США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О’Шонесси.



Как пишет Military Times, он отметил, что ситуация с безопасностью в мире меняется. По словам военного, раньше Вашингтон думал, что окружающие континент океаны, а также дружественные страны на севере и юге делают государство недосягаемым. О'Шонесси добавил, что все меняется, так как есть «противники», которые теперь могут достигнуть территории США.



Также он подчеркнул, что Соединенным Штатам необходимо полностью пересмотреть свою оборонную стратегию.