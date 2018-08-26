Россия и мир
11:22 | 30.08.2018
В Пентагоне заявили, что США не смогут спастись от российского и китайского оружия
Как пишет Military Times, он отметил, что ситуация с безопасностью в мире меняется. По словам военного, раньше Вашингтон думал, что окружающие континент океаны, а также дружественные страны на севере и юге делают государство недосягаемым. О'Шонесси добавил, что все меняется, так как есть «противники», которые теперь могут достигнуть территории США.
Также он подчеркнул, что Соединенным Штатам необходимо полностью пересмотреть свою оборонную стратегию.
© «Вечерние Ведомости»
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