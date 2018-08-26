Китай возглавил мировой рейтинг по числу смертей от злоупотребления алкоголем

11:14 | 30.08.2018

Китай возглавил мировой рейтинг по числу смертей от злоупотребления алкогольными напитками, пишет The Global Times, ссылаясь на отчет медицинского журнала Lancet.



В 2016 году по этой причине там скончались 650 тысяч мужчин и 59 тысяч женщин. Второе место в рейтинге занимает Индия (290 тысяч мужчин и 42 тысячи женщин), замыкает тройку Россия. В нашей стране в 2016 году от злоупотребления алкоголем умерли 180 тысяч мужчин и 43 тысячи женщин, сообщает govoritmoskva.ru.



По данным журнала, США, население которых более чем в два раза превышает численность проживающих в России, расположились на пятом месте рейтинга — там в 2016 году из-за алкоголя погибли 19 тыс. женщин и 71 тыс. мужчин.