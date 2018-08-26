«АвтоВАЗ» представил концептуальный внедорожник Lada 4x4 Vision

10:49 | 30.08.2018

«АвтоВАЗ» представил прототип под названием Lada 4x4 Vision, который дает представление о внедорожнике Lada 4x4 следующего поколения. Презентация новинки состоялась в рамках Московского автосалона, передает РБК.



Директор по дизайну Lada Стив Маттин заявил, что развитие бренда и продуктового портфеля не останавливается. «Мы готовим будущее Lada. С 4x4 Vision мы демонстрируем потенциал уникального, выразительного, смелого и энергичного дизайна в новом внедорожнике, черпая вдохновение в легендарном Lada 4x4», — сказал Маттин.



Президент «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис добавил, что новинки бренда и лидерство Lada на российском рынке дают стабильность предприятиям. Производственные площадки будут развиваться, их адаптируют, применяя лучшие международные технологии, подчеркнул он.