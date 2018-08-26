Дональд Трамп ввел послабления на экспорт стали и алюминия в США для ряда стран

10:42 | 30.08.2018

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому ряд стран получит послабления на экспорт стали и алюминия в США, передает Reuters. В частности, квоты на определенное количество поставок в Соединенные Штаты стали, которое не будет облагаться повышенными пошлинами, введены для Южной Кореи, Бразилии и Аргентины, на поставки алюминия - для Аргентины, говорится в сообщении ведомства.



Ранее СМИ передавали, что Трамп назвал введённые им пошлины на сталь и алюминий из ряда стран спасением для американской сталелитейной промышленности, напоминает russian.rt.com.